Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:59, 5 февраля 2026Забота о себе

Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Физиотерапевт Мариана Милаццотто заявила, что боль во время секса у женщин не является нормой. В разговоре с изданием Alto Astral она назвала две главные причины неприятных ощущенный при половом акте.

Первой причиной Милаццотто назвала диспареунию. Это заболевание характеризуется болью во время или после секса, интенсивность которой варьируется от легкого дискомфорта до сильной боли. Одни женщины испытывают неприятные ощущения только в определенных позах, а другие — при каждой попытке проникновения, пояснила специалистка.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Второй причиной боли во время секса может быть вагинизм, то есть непроизвольное сокращение вагинальных мышц. При этом заболевании затруднен не только секс, но и гинекологические осмотры, а также использование тампонов, добавила физиотерапевт.

Женщины, которые испытывают боль во время секса, могут попасть в замкнутый круг, предупредила Милаццотто. Так, у них появляется страх еще до полового акта, он порождает мышечное напряжение, а оно усиливает боль, которая только подкрепляет страх, рассказала врач.

Ранее доцент Ольга Братчикова перечислила женщинам неочевидные симптомы менопаузы. В этот период, по ее словам, они могут столкнуться с бессонницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Трамп выступил с угрозой одному государству

    Латвия и Эстония поддержали назначение европейского посланника для переговоров с Россией

    В Китае оценили реакцию Путина на ультиматум Трампа

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok