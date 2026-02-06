Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:35, 6 февраля 2026Авто

Частоту аварий с каршеринговыми машинами объяснили словами «водят абы как»

Эксперт Грэк: Каршеринговые авто попадают в ДТП из-за их популярности у новичков
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Каршеринговые автомобили попадают в ДТП из-за их популярности у новичков, у которых никогда не было автомобиля, и которые не пытались учиться у инструктора. Словами «водят абы как» объяснил частоту аварий с такими машинами советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк, его цитирует НСН.

По словам эксперта, популярность услуг каршеринга растет, так как качественные автомобили многим россиянам просто не по карману. В то же время в увеличении числа таких машин на дорогах есть и минус — проверяются они по жалобам, а так как пользуются ими зачастую непрофессионалы, возрастает опасность на дорогах.

«Сейчас у нас появилось куча неизвестных производителей и неизвестных марок, и там большой вопрос, доживает ли автомобиль, пока водитель собирает кучу ям. <...> Достаточно высокий процент пользователей каршеринга — это те, кто никогда не имел своего автомобиля и даже не пытался научиться ездить, сэкономив на инструкторе. Соответственно, опасность на дорогах с такими водителями достаточно серьезная. И по статистике ДТП эта вся история была видна», — пояснил Грэк.

Ранее главе Минтранса Андрею Никитину предложили выгнать из жилых дворов машины каршеринга. Авторы инициативы хотят ограничить парковку автомобилей краткосрочной аренды на придомовых территориях. Это позволит обеспечить приоритетные права жителей, повысить безопасность и улучшить организацию городской среды.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Цены на продовольствие в мире снизились пятый месяц подряд

    Напуганные люди стали молиться крокодилам

    Россиянам перечислили способы повышения стоимости машины на вторичном рынке

    Приходивший гостем на ЧБД Вассерман высказался о запрете на въезд Сабурову в Россию

    Доля России на ключевом нефтерынке обвалилась

    Раскрыта дата выхода нового iPhone

    Частоту аварий с каршеринговыми машинами объяснили словами «водят абы как»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok