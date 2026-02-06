Китай разработал сжигающее Starlink супероружие

SCMP: Китай создал микроволновое оружие для уничтожения спутников в космосе

Ученые из китайского Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане показали первое в мире оружие на микроволнах. Речь идет об образце TPG1000Cs мощностью 20 ГВт, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что эта наземная система может генерировать высокоэнергетические импульсы в течение целой минуты. Данная характеристика позволяет выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите. Габариты установки достигают четыре метра в длину, хотя весит она пять тонн. Такое специфичное соотношение длины и массы открывает возможности скрытно размещать оружие на грузовиках, военных кораблях и самолетах.

Технологический успех китайских разработчиков может создать серьезную угрозу для западного оружия. Издание отмечает, что возможности этого аппарата делают бесполезными устоявшиеся и современные методы защиты космических устройств. Проще говоря, журналисты уже называют его «худшим кошмаром для Starlink»

Примечательно, что до некоторого времени такие системы считались экспериментальными и ненадежными. Новейшая разработка может генерировать до трех тысяч импульсов за один сеанс. Это говорит о том, что у TPG1000Cs есть все шансы стать первым полноценным образцом оружия на микроволнах, которое имеет огромную мощность.

