Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:10, 6 февраля 2026Ценности

Конькобежку прозвали заносчивой из-за роскошного приезда на Олимпиаду

Атлетку Лердам прозвали заносчивой из-за прилета на частном джете на Олимпиаду
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Yves Herman / Reuters

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам прилетела на Олимпиаду в Милан на частном самолете и подверглась критике в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Спортсменка поделилась кадрами из джета, на которых она была запечатлена вместе с другими атлетами. Кроме того, на некоторых кадрах Лердам позировала уже в Олимпийской деревне.

Материалы по теме:
В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян. Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?
В Олимпиаде примут участие всего 13 россиян.Кто они и каковы их шансы увезти из Италии медали?
5 февраля 2026
Черепа, психоделика и подошва Лубутена. Как выглядела самая стильная олимпийская форма всех времен
Черепа, психоделика и подошва Лубутена.Как выглядела самая стильная олимпийская форма всех времен
Сегодня

Пользователи сети раскритиковали конькобежку за роскошный образ жизни и прозвали ее заносчивой в комментариях. «Частный самолет для прилета на Олимпиаду? А как же окружающая среда?», «Это очень плохой пример для фанатов», «Ты способствуешь проблемам с климатом», — высказывались многочисленные юзеры.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего замглавы Минюста России нашли мертвым

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Свиньи раскидали мусор по российскому городу

    Конькобежку прозвали заносчивой из-за роскошного приезда на Олимпиаду

    Кремль поделился подробностями нового раунда переговоров по Украине

    Армении указали на вызовы в отношениях с Россией из-за сближения с Западом

    Российская биржа отменит торги на два дня

    Найдена самая длинная змея в мире

    Глава МИД Омана прокомментировал переговоры между США и Ираном в Маскате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok