Конькобежку прозвали заносчивой из-за роскошного приезда на Олимпиаду

Атлетку Лердам прозвали заносчивой из-за прилета на частном джете на Олимпиаду

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам прилетела на Олимпиаду в Милан на частном самолете и подверглась критике в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Спортсменка поделилась кадрами из джета, на которых она была запечатлена вместе с другими атлетами. Кроме того, на некоторых кадрах Лердам позировала уже в Олимпийской деревне.

Пользователи сети раскритиковали конькобежку за роскошный образ жизни и прозвали ее заносчивой в комментариях. «Частный самолет для прилета на Олимпиаду? А как же окружающая среда?», «Это очень плохой пример для фанатов», «Ты способствуешь проблемам с климатом», — высказывались многочисленные юзеры.

К зимней Олимпиаде-2026 допущены 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.