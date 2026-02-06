Минобороны РФ показало на видео «грозу вражеских блиндажей»

Минобороны РФ показало работу дрона-камикадзе «Лягушка» для подрыва блиндажей

Минобороны России / Telegram

Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале показало работу наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Лягушка» — настоящей «грозы вражеских блиндажей».

«Лягушек» применяют операторы войск беспилотных систем морской пехоты, выполняющие задачи в составе группировки войск «Центр».

Такие беспилотники используют для подрыва блиндажей. Как рассказал оператор дрона с позывным Грек, на дрон-камикадзе ставится мина ТМ62. Сама машина проходимая и легкая в управлении.

«Ничего сложного в ней нет. Дальность у нее 5000 метров», — добавил Грек.

Кроме того, у морских пехотинцев есть НРТК «Депеша», которые помогают доставлять грузы подразделениям, выполняющим задачи на передовой.

Ранее комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео.