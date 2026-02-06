Многоэтажки в Москве стали выше

BnMAP.pro: Новостройки в Москве за десять лет выросли на 7 этажей

Новостройки Москвы за последние десять лет стали выше в среднем на семь этажей — до 22. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на bnMAP.pro.

Самые высокие дома в настоящее время строят на Проспекте Вернадского (54 этажа), в Конькове (52 этажа), Бескудниковском районе (45 этажей). Также в этой десятке — Беговой, Хорошевский, Северное Медведково, Сокольники, Ярославский, Печатники и Текстильщики.

Самые невысокие дома в настоящее время в Якиманке (в среднем шесть этажей), на Арбате (семь этажей) и в Мещанском районе (девять этажей). Также в десятку районов по этому показателю вошли Косино-Ухтомский, Новогиреево, Тверской, Таганский, Внуково, Измайлово, Коптево, Щербинка.

Ранее в компании РОКВУЛ пришли к выводу, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья: 55 процентов россиян не планируют ни ремонт, ни строительство, ни покупку жилья. Этот показатель стал минимальным с 2024 года.