Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 6 февраля 2026Экономика

Многоэтажки в Москве стали выше

BnMAP.pro: Новостройки в Москве за десять лет выросли на 7 этажей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Новостройки Москвы за последние десять лет стали выше в среднем на семь этажей — до 22. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на bnMAP.pro.

Самые высокие дома в настоящее время строят на Проспекте Вернадского (54 этажа), в Конькове (52 этажа), Бескудниковском районе (45 этажей). Также в этой десятке — Беговой, Хорошевский, Северное Медведково, Сокольники, Ярославский, Печатники и Текстильщики.

Самые невысокие дома в настоящее время в Якиманке (в среднем шесть этажей), на Арбате (семь этажей) и в Мещанском районе (девять этажей). Также в десятку районов по этому показателю вошли Косино-Ухтомский, Новогиреево, Тверской, Таганский, Внуково, Измайлово, Коптево, Щербинка.

Ранее в компании РОКВУЛ пришли к выводу, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья: 55 процентов россиян не планируют ни ремонт, ни строительство, ни покупку жилья. Этот показатель стал минимальным с 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане вручили ноту протеста послу России из-за слов российского чиновника

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    ВСУ атаковали регион России эскадрильей беспилотников

    Звезда «Папиных дочек» назвала дурачком Юру Борисова

    Автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права

    Футболистки Литвы и Эстонии получили технические поражения за отказ играть с белорусками

    Бывший принц Эндрю привел отправленную ему Эпштейном девушку на чай в Букингемский дворец

    Мать-одиночка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила

    Многоэтажки в Москве стали выше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok