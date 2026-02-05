Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:31, 6 февраля 2026Экономика

Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

РОКВУЛ: Рекордные 55 % россиян отложили ремонт и другие жилищные вопросы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Об этом говорится и исследовании компании РОКВУЛ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что 55 процентов россиян не планируют ни ремонт, ни строительство, ни покупку жилья. Показатель стал максимальным с 2024 года. Для сравнения, в 2025 году за такой вариант проголосовали только 36 процентов респондентов.

При этом те, кто все же хочет улучшить жилищные условия, чаще всего выбирают ремонт. Его планируют сделать 26 опрошенных против 35 процентов в прошлом году. Снизился и интерес к строительству и покупке недвижимости — доля выбравших эту опцию составила 10 процентов против 14 процентов в 2025 году. Покупку участка под строительство планируют лишь три процента опрошенных.

Эксперты связывают решение россиян отложить жилищный вопрос с высокими ипотечными ставками, изменениями в льготных программах и общей осторожностью в крупных тратах.

Ранее стало известно, что за год ремонт однокомнатной квартиры в Москве подорожал на 10 процентов. По данным экспертов, в январе 2026 года переделка столичной квартиры площадью 40 квадратов без отделки в новостройке столицы составляла минимум 70 тысяч рублей за квадрат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород американскими ракетами. Губернатор сообщил о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России предложили расширить производство «Орешника»

    Россияне ответили на вопрос о большем авторитете между мамой и женой

    Тишковец спрогнозировал в Москве кратковременное потепление

    Названы опасные для сердца продукты

    Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

    40-летняя певица Лили Аллен снялась топлес для журнала Elle

    На Украине высмеяли слова Зеленского о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok