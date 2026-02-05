Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

РОКВУЛ: Рекордные 55 % россиян отложили ремонт и другие жилищные вопросы

В 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья. Об этом говорится и исследовании компании РОКВУЛ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что 55 процентов россиян не планируют ни ремонт, ни строительство, ни покупку жилья. Показатель стал максимальным с 2024 года. Для сравнения, в 2025 году за такой вариант проголосовали только 36 процентов респондентов.

При этом те, кто все же хочет улучшить жилищные условия, чаще всего выбирают ремонт. Его планируют сделать 26 опрошенных против 35 процентов в прошлом году. Снизился и интерес к строительству и покупке недвижимости — доля выбравших эту опцию составила 10 процентов против 14 процентов в 2025 году. Покупку участка под строительство планируют лишь три процента опрошенных.

Эксперты связывают решение россиян отложить жилищный вопрос с высокими ипотечными ставками, изменениями в льготных программах и общей осторожностью в крупных тратах.

Ранее стало известно, что за год ремонт однокомнатной квартиры в Москве подорожал на 10 процентов. По данным экспертов, в январе 2026 года переделка столичной квартиры площадью 40 квадратов без отделки в новостройке столицы составляла минимум 70 тысяч рублей за квадрат.