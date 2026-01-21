В Москве подорожал ремонт жилья

«Профи.ру»: Ремонт жилья в Москве подорожал на 10 %

За год ремонт однокомнатной квартиры в Москве подорожал на 10 процентов. О том, что переделка жилья стала дороже, пишут РИА Новости со ссылкой на данные «Профи.ру».

Эксперты Interior-Line подсчитали, что в январе ремонт квартиры площадью 40 квадратов без отделки в новостройке столицы составляет минимум 70 тысяч рублей за квадрат. Подорожала как стоимость работ, так и строительные материалы. Это связано с общим ростом цен на логистику, сырье, импортные материалы, а также со сменой поставщиков.

За год также вырос средний срок полноценного ремонта с возведением межкомнатных перегородок, разводкой инженерных коммуникаций, стяжкой пола, выравниванием стен, укладкой напольных покрытий, монтажом сантехники и электрики. Раньше такие работы занимали 2,5–4 месяца, а сейчас сроки выросли до трех-пяти месяцев на фоне дефицита квалифицированных специалистов.

Ранее эксперты спрогнозировали стоимость капремонта квартир в 2026 году. По их словам, снижения цен в ближайшее время ждать не стоит, однако рост будет плавным.