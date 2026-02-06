Реклама

13:56, 6 февраля 2026
Экономика

Москвичам назвали дату первой оттепели

Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель придет в Москву 12-14 февраля
Нина Ташевская
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первая с начала 2026 года оттепель придет в Москву и область на следующей неделе, 12-14 февраля. Дату повышения температур назвал жителям столичного региона глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет НСН.

По предварительным прогнозам синоптика, столбики термометра в эти дни могут показать от нуля до плюс двух градусов Цельсия. Пик потепления придется на День всех влюбленных, подчеркнул Шувалов. С приходом масленицы, 16 февраля, в регион могут вернуться морозы, предупредил метеоролог.

При этом ближайшие выходные, 7 и 8 февраля в столице будут достаточно холодными. «Температуры ночью минус 15-18 градусов, дневная температура — порядка минус 10-12 градусов. Это ниже климатической нормы. Для Москвы, например, климатическая норма сейчас — минус 6 градусов. Мы остаемся с холодной погодой», — пояснил Шувалов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что весна в Москве наступит не раньше третьей декады марта.

