Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 5 февраля 2026Экономика

Москвичам предсказали срок наступления весны

Синоптик Позднякова: Весна в Москве начнется не раньше третьей декады марта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Весна в Москве начнется не раньше третьей декады марта. Такой срок предсказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптика, астрономическая весна в регионе наступит 22-23 марта. После этого можно будет ждать прихода метеорологической весны, отметила Позднякова.

«Как правило, они приходят почти одновременно. Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано», — уточнила метеоролог и добавила, что такой прогноз относится не только к Москве, но и ко всей Центральной России.

Ранее Позднякова спрогнозировала потепление в столице в ближайшие выходные, 7 и 8 февраля. Характер погоды начнет меняться уже в пятницу, 6 февраля. Днем начнется небольшой снег, он будет идти на протяжении всех суток. Температурные значения будут колебаться в пределах минус 9-16 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok