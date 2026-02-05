Москвичам предсказали срок наступления весны

Синоптик Позднякова: Весна в Москве начнется не раньше третьей декады марта

Весна в Москве начнется не раньше третьей декады марта. Такой срок предсказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптика, астрономическая весна в регионе наступит 22-23 марта. После этого можно будет ждать прихода метеорологической весны, отметила Позднякова.

«Как правило, они приходят почти одновременно. Так что раньше последней декады марта говорить о весне, о теплой погоде весенней и о метеорологической весне рано», — уточнила метеоролог и добавила, что такой прогноз относится не только к Москве, но и ко всей Центральной России.

Ранее Позднякова спрогнозировала потепление в столице в ближайшие выходные, 7 и 8 февраля. Характер погоды начнет меняться уже в пятницу, 6 февраля. Днем начнется небольшой снег, он будет идти на протяжении всех суток. Температурные значения будут колебаться в пределах минус 9-16 градусов.