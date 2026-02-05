Реклама

15:03, 5 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве ожидается потепление
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В предстоящие выходные, 7 и 8 февраля, в столичном регионе ожидается потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Характер погоды начнет меняться уже в пятницу, 6 февраля. Днем начнется небольшой снег, он будет идти на протяжении всех суток. Температурные значения будут колебаться в пределах минус 9-16 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления, он будет со скоростью 3-4 метра в секунду.

В субботу, 7 февраля, станет еще теплее. Продолжится небольшой снег. Ночью на субботу температурный минимум в Москве составит минус 13-15 градусов, в Подмосковье — минус 17 градусов. Днем ожидается минус 10-12 градусов в Москве, по области — до минус 12-17 градусов. Эти показатели окажутся ниже климатической нормы на 6-8 градусов (предыдущие дни аномалия составляла 9-10 градусов). Похожая погода сохранится в воскресенье, 8 февраля. Атмосферное давление в предстоящие дни будет несильно колебаться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 20-градусные морозы вернутся в столицу в середине февраля.

