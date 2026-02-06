На Украине анонсировали серьезные кадровые перестановки в Раде

В Киеве рассматривают замену спикера Рады Стефанчука на Арахамию

В Киеве рассматривают замену спикера Верховной рады Руслана Стенфанчука на Давида Арахамию. Об этом пишет Telegram-канал Insider.ua со ссылкой на источник.

«Причина — большая формализация статуса Арахамии для ведения переговоров с россиянами, которые заявляют, что "переговоры нужно вести с главой Верховной рады", а не с Зеленским» — отмечается в сообщении.

Как указано в посте, «Арахамия и в начале боевых действий был, и сейчас является членом переговорной команды от Украины и имеет свои контакты с российской стороной».

Ранее издание Politico со ссылкой на эксперта написало, что с тех пор, как в украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби вошел Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию правящей партии Зеленского «Слуга народа», заметно улучшилось взаимодействие с российскими переговорщиками. По его мнению, российская сторона уважает украинскую, поскольку видит в ней людей, живущих в реальности и готовых к компромиссам.

До этого эксперт из Республиканской партии заявил, что переговоры по урегулированию конфликта при участии России, Украины и США, проходящие в Абу-Даби, действительно конструктивны. Он выразил мнение, что Москва относится к этим переговорам серьезно.