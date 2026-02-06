Реклама

07:31, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень лишил сна ремонтника за отказ чинить его технику

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: A_stockphoto / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником CollectsTooMuch рассказал о хитрой мести сотруднику дешевого жилого комплекса, в котором он когда-то жил. По его словам, он решил проучить ремонтника, потому что тот просто игнорировал его просьбы починить ту или иную сломавшуюся технику.

«У меня было несколько проблем с этим местом, например, сломался измельчитель мусора, ужасное давление воды в душе и еще кое-что. Я постоянно сообщал о проблемах. Работник по техническому обслуживанию игнорировал меня, но чинил технику двух симпатичных девушек из соседней квартиры», — написал автор.

Однажды рассказчик возился со своим автомобилем в гараже. Когда он включил передвижной воздушный компрессор, из-за скачка напряжений сработал автоматический выключатель, и все наружное освещение комплекса погасло. Вернувшись в свою квартиру, он увидел в окно ремонтника, который включал свет обратно на щитке. Так автор понял, что поддержание работоспособности освещения входит в прямые обязанности сотрудника комплекса, и он не может их игнорировать.

«По ночам я работал, а если не работал, то все равно бодрствовал. В свободную минуту я заходил в гараж и включал компрессор, чтобы отключить электричество, а ему в три-четыре часа утра приходилось вставать с постели и включать его обратно. Мои вещи так и не починили, но зато я мешал ему спать несколько месяцев, прежде чем переехал», — с гордостью добавил парень.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей об элегантной мести его бывшим коллегам по музыкальной группе. Для этого он воспользовался доступом к аккаунтам коллектива в соцсетях.

