02:33, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Изгнанный из группы музыкант жестоко отомстил бывшим коллегам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brock DuPont / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Ivygrowsgold поделился элегантной местью своим бывшим коллегам по музыкальной группе. Для этого он воспользовался доступом к аккаунтам коллектива в соцсетях.

Мужчина рассказал, что попал в коллектив, заменив басиста, однако в дальнейшем взял на себя еще и функции дизайнера и PR-специалиста, а также отвечал за продвижение в социальных сетях.

«Я нарастил их аудиторию до такого размера, что, честно говоря, сама группа не дотягивала до нее по качеству. Однако площадки начали приглашать нас исключительно благодаря нашему присутствию в интернете. Остальные музыканты ни капельки не помогали в этом, а в какой-то момент я даже начал писать для них песни», — отметил автор.

Однако затем в группу на волне ее успеха решил вернуться прежний бас-гитарист. После одного из концертов рассказчика уведомили, что он больше не является частью коллектива. Автор затаил обиду и, зная о желании группы подписать контракт с музыкальным лейблом, начал мстить: одним из условий со стороны продюсеров оказался размер аудитории в соцсетях.

«Они были крайне глупы и забыли, что у меня сохранились все пароли. Поэтому я начал удалять подписчиков по одному. Я занимаюсь этим уже почти два месяца и их некогда приличная аудитория теперь не дотягивает и до 1000 человек. А когда они публикуют видео или пост в соцсетях, я удаляю сразу полсотни человек, чтобы они подумали, что у них не только низкий уровень вовлеченности, но и просто плохой контент», — заключил автор.

Ранее работавший кассиром на заправке пользователь Reddit похвастался, как однажды изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение. Тот все время грубил ему и, покупая чипсы и сэндвичи, бросал на пол перед молодым человеком обертки, требуя, чтобы тот убирал их за ним.

