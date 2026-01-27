Сотрудник заправки изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение

Работавший кассиром на заправке пользователь Reddit с ником LocalHistorian2024 похвастался, как однажды изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение. Тот все время грубил ему и, покупая чипсы и сэндвичи, бросал на пол перед молодым человеком обертки, требуя, чтобы тот убирал их за ним.

«У нас было требование: если клиент хотел заправиться, он должен был оставить свою кредитную карту на кассе, а затем пойти обратно к машине. Так он и делал. Мне надоело его отношение, поэтому я позвонил в компанию, выпустившую его пластик, и сказал: "Я нашел эту карту на полу и не знаю, кому она принадлежит". На другом конце провода меня поблагодарили и пообещали заблокировать карту», — написал сотрудник заправки.

Спустя несколько минут грубый клиент вернулся в магазин, чтобы расплатиться за залитое топливо, стоимость которого составила примерно 45 долларов. Проведя картой по считывающему устройству, кассир увидел, что операция отклонена. Грубиян попросил повторить попытку, однако результат остался прежним.

«Он разозлился и заплатил наличными. Но куда хуже, что ему пришлось звонить в компанию, выпустившую карту, чтобы получить новую, и ждать две недели, пока она придет по почте», — порадовался автор.

