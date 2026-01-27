Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 27 января 2026Интернет и СМИ

Сотрудник заправки изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

Работавший кассиром на заправке пользователь Reddit с ником LocalHistorian2024 похвастался, как однажды изощренно отомстил постоянному клиенту за хамское отношение. Тот все время грубил ему и, покупая чипсы и сэндвичи, бросал на пол перед молодым человеком обертки, требуя, чтобы тот убирал их за ним.

«У нас было требование: если клиент хотел заправиться, он должен был оставить свою кредитную карту на кассе, а затем пойти обратно к машине. Так он и делал. Мне надоело его отношение, поэтому я позвонил в компанию, выпустившую его пластик, и сказал: "Я нашел эту карту на полу и не знаю, кому она принадлежит". На другом конце провода меня поблагодарили и пообещали заблокировать карту», — написал сотрудник заправки.

Спустя несколько минут грубый клиент вернулся в магазин, чтобы расплатиться за залитое топливо, стоимость которого составила примерно 45 долларов. Проведя картой по считывающему устройству, кассир увидел, что операция отклонена. Грубиян попросил повторить попытку, однако результат остался прежним.

«Он разозлился и заплатил наличными. Но куда хуже, что ему пришлось звонить в компанию, выпустившую карту, чтобы получить новую, и ждать две недели, пока она придет по почте», — порадовался автор.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Президент Сирии приедет в Москву для встречи с Путиным

    Сотни крыс захватили жилой дом и попали на видео

    Популярный смартфон Samsung устарел

    Беженцы рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ

    В РПЦ предложили необычный способ борьбы с Зеленским

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    В Австрии раскрыли план Зеленского на предстоящие переговоры в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok