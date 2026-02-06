Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:51, 6 февраля 2026Наука и техника

Снижение цен на iPhone объяснили

iPhones: Цены на технику Apple упали из-за крепкого рубля и снижения спроса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Цены на технику Apple упали из-за резкого снижения спроса. Об этом сообщает издание iPhones.

По словам журналистов медиа, в сентябре iPhone 17 продавали минимум за 85 тысяч рублей, флагманский iPhone 17 Pro Max — 150 тысяч рублей, а сейчас модели можно купить за 65 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в России подешевели и другие девайсы Apple. Специалисты объяснили этот феномен укреплением рубля и снижением спроса.

По словам редактора iPhones Никиты Горяинова, осенью продавцы поставили высокую цену на технику из-за спроса. Он отметил, что в сентябре поставки новых смартфонов Apple были нерегулярными, а желание приобрести устройства среди потребителей — очень высоким. Однако спустя пять месяцев спрос на технику американского бренда начал глобально падать.

В качестве примера автор привел MacBook Air M4. В США ноутбук стоит 999 долларов, или около 77 тысяч рублей, а на маркетплейсах его можно найти за 66 тысяч рублей. То есть в России компьютер стоит даже дешевле, чем на родине Apple.

Горяинов подчеркнул, что февраль стал удачным месяцем для покупки гаджета Apple. «С учетом того, что курс валют в последнее время продолжает меняться в сторону укрепления рубля, не исключено, что цены могут уменьшиться еще сильнее к марту», — заключил специалист.

Ранее инсайдеры издания Macwelt рассказали, что iPhone 17e выйдет 19 февраля. Таким образом, Apple может представить новый смартфон спустя ровно год после анонса 16e.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего замглавы Минюста России нашли мертвым

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Свиньи раскидали мусор по российскому городу

    Конькобежку прозвали заносчивой из-за роскошного приезда на Олимпиаду

    Кремль поделился подробностями нового раунда переговоров по Украине

    Армении указали на вызовы в отношениях с Россией из-за сближения с Западом

    Российская биржа отменит торги на два дня

    Найдена самая длинная змея в мире

    Глава МИД Омана прокомментировал переговоры между США и Ираном в Маскате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok