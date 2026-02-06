Реклама

Путин обратился к Пакистану

Путин выразил соболезнования премьеру Пакистана в связи с терактом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился в телеграмме к президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу и выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде (...). Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с пакистанскими партнерами на антитеррористическом направлении», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что нападение на людей во время религиозной церемонии стало является еще «одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма». Глава государства также попросил власти Пакистана передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким жертв происшествия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Исламабаде у ворот мечети во время пятничной молитвы вооруженный мужчина открыл огонь, а затем привел в действие взрывное устройство. Более 30 человек стали жертвами теракта, 170 человек получили ранения.

