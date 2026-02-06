Раскрыты подробности об ответных ударах ВС России по Украине

Минобороны: За неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов

За неделю российские войска нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине. Подробности об ответных атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

Атаки поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов, места производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков ракет Вооруженных сил Украины в Орловской области нанесен ущерб газопроводу низкого давления. Помимо того, оказалось повреждено остекление нескольких частных домов.