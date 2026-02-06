Реклама

07:41, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянина запытали до смерти в отделе полиции

Пятерых полицейских из Якутии арестовали за пытки, повлекшие смерть человека
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Якутский суд заключил под стражу пятерых полицейских, обвиняемых в пытках человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия) в пятницу, 6 февраля.

По версии следствия, все произошло в октябре 2025 года. Пятеро оперуполномоченных уголовного розыска провели обыск в доме мужчины, который мог быть причастен к обороту наркотиков, а после доставили хозяина жилища в отдел. В служебном кабинете они пытали его, чтобы получить информацию о сбыте запрещенных веществ. После «допроса» потерпевшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Сейчас полицейские обвиняются по части 4 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки») и части 5 («Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») статьи 286 УК РФ. Они пробудут в СИЗО до 21 марта.

Ранее в Дагестане арестовали полицейских за пытки электрошокером

