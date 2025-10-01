Силовые структуры
18:34, 1 октября 2025Силовые структуры

Полицейские пытали задержанных россиян электрошокером

В Дагестане арестовали полицейских за пытки электрошокером
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Дагестане арестовали полицейских за пытки электрошокером. Об этом сообщает ТАСС.

Они обвиняются по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), и 30, 290 («Покушение на получение взятки») УК РФ.

По данным агентства, 17 июля двое сотрудников полиции, пытаясь получить информацию о местонахождении наркотиков и признательные показания, применили к задержанным электрошокер и физическую силу.

Далее один из обвиняемых потребовал у родственников пострадавших 400 тысяч рублей, которые нужно было передать через второго обвиняемого за освобождение потерпевших и отказ от их привлечения к уголовной ответственности. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Оперативники были задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что по делу о пытках полицейскими задержанных россиян вынесли решение.

    Все новости