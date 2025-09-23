Силовые структуры
По делу о пытках полицейских над задержанными россиянами вынесли решение

В Омской области суд приговорил 4 полицейских к колонии за пытки задержанных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Тарский городской суд Омской области приговорил четырех полицейских, выбивавших признания из задержанных, к колонии общего режима на срок от 4 до 5 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов признали виновными в преступлении по части 4 статьи 286 («Превышение должностных полномочий группой лиц, с применением пытки») УК РФ. Следствие и суд установили, что 23 марта 2023 года полицейские в районном отделе избили трех человек, применяя при этом спецсредства. Двое из потерпевших были подозреваемыми по делу о краже, от них требовали признательные показания.

