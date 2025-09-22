Силовые структуры
Полицейский завез в российский регион 30 килограммов наркотиков

В Свердловской области полицейский попался с 30 кг наркотиков, начата проверка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Свердловской области полицейские задержали коллегу из Тольятти с 30 килограммами наркотиков. Об этом сообщает «ВолгаНьюс» со ссылкой на источник.

По его данным, полицейский работает в уголовном розыске, а ранее занимал пост начальника отдела по борьбе с наркотиками. В момент задержания, по предварительной информации, он был в форме и с табельным оружием.

Начата служебная проверка. Если вина задержанного подтвердится, он будет уволен по отрицательным основаниям и станет фигурантом уголовного дела, также к ответственности привлекут его руководителей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу отдела полиции за организацию проституции в Калининграде.

