Начальник отдела российской полиции занялся проституцией

Суд арестовал главу отдела полиции за организацию проституции в Калининграде

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал начальника межмуниципального отдела полиции, обвиняемого в организации проституции и взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Калининградском облсуде.

Мера пресечения избрана по ходатайству следователя до 16 ноября. Полицейскому вменяется вовлечение в занятие проституцией, получение взятки, организация преступного сообщества.

По данным следствия, силовик с 2017 года оказывал покровительство преступной группе, которая вовлекала жителей области в занятие проституцией. За свои услуги он получил почти 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 36-летнего сотрудника отдела полиции № 5 заподозрили в покровительстве интим-салону.