Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:01, 6 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали минимальную стоимость ввезенной по параллельному импорту обуви Nike

Эксперт экспертизы Щавелева: Оригинальные Nike в РФ стоят от 30 тысяч рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Arturo Holmes / Getty Images for iHeartRadio

Сегодня оригинальные кроссовки Nike не могут стоить меньше 30 тысяч рублей, рассказала директор Бюро судебной экспертизы и оценки Елена Щавелева. Такую реальную стоимость ввезенной по параллельному импорту спортивной обуви популярного бренда она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Если товар Nike идет по параллельному импорту, то его цена не может быть ниже 30 тысяч рублей. Мы считали экономическую составляющую», — рассказала Щавелева.

Специалист добавила, что байеры возят оригиналы, но всегда нужно обращать внимание на стоимость. Также она предупредила, что в магазинах и на маркетплейсах можно купить подделку.

«К нам обращались частные лица — 1300 людей оформили у нас экспертизу на Nike и Adidas, которые все оказались контрафактными. Оригиналов не было. При этом важно: мы не брали кроссовки за три-пять тысяч, когда человек понимает, что покупает контрафакт. Потому что эти кроссовки не могут столько стоить. (...) При этом это хорошая подделка. Непрофессионалу отличить достаточно проблематично», — поделилась Щавелева.

Ранее стало известно, что популярный бренд MNM GRL прислал российской блогерше Марии Филатовой подделку своего же товара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли детали переговоров с Россией и США

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Марочко рассказал о превращении Запорожья в крепость

    В США указали на пользу возобновления военных контактов с Россией

    В Таиланде туристы перепутали поминки с фестивалем еды

    В США раскрыли настрой Трампа в отношении России

    Стало известно о стягивании Украиной войск к российскому приграничью

    Российский хоккеист рассказал о встрече с Трампом

    Россиянина обстреляли из окна многоэтажки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok