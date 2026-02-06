Россиянам назвали минимальную стоимость ввезенной по параллельному импорту обуви Nike

Эксперт экспертизы Щавелева: Оригинальные Nike в РФ стоят от 30 тысяч рублей

Сегодня оригинальные кроссовки Nike не могут стоить меньше 30 тысяч рублей, рассказала директор Бюро судебной экспертизы и оценки Елена Щавелева. Такую реальную стоимость ввезенной по параллельному импорту спортивной обуви популярного бренда она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Если товар Nike идет по параллельному импорту, то его цена не может быть ниже 30 тысяч рублей. Мы считали экономическую составляющую», — рассказала Щавелева.

Специалист добавила, что байеры возят оригиналы, но всегда нужно обращать внимание на стоимость. Также она предупредила, что в магазинах и на маркетплейсах можно купить подделку.

«К нам обращались частные лица — 1300 людей оформили у нас экспертизу на Nike и Adidas, которые все оказались контрафактными. Оригиналов не было. При этом важно: мы не брали кроссовки за три-пять тысяч, когда человек понимает, что покупает контрафакт. Потому что эти кроссовки не могут столько стоить. (...) При этом это хорошая подделка. Непрофессионалу отличить достаточно проблематично», — поделилась Щавелева.

Ранее стало известно, что популярный бренд MNM GRL прислал российской блогерше Марии Филатовой подделку своего же товара.