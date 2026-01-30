Реклама

15:50, 30 января 2026

Популярный российский бренд прислал блогерше подделку своего же товара

Российский бренд MNM GRL прислал блогерше Филатовой подделку своего же свитера
Екатерина Ештокина

Кадр: @fma_planner

Популярный бренд MNM GRL прислал российской блогерше Марии Филатовой подделку своего же свитера. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша рассказала, что приобрела белый вязаный свитер с вышивкой в виде собак породы такса, дизайн которого сама марка называет эксклюзивным. «Магазин прислал подделку на свой же товар: норм или стрем?» — подписала ролик девушка.

При этом она продемонстрировала вещь, представленную на сайте бренда, и ту, что она получила в посылке. На кадрах видно, что предмет гардероба, который доставили Филатовой, отличался цветом от заявленного на сайте. Кроме того, вместо такс на свитере были вышиты животные с рогами.

Честно? Я в шоке.Первый раз в жизни сталкиваюсь с таким, и первая мысль: «Как это вообще возможно?!». Я бы поняла, если бы оттенок немного отличался — такое бывает, когда производство закупает новые партии ткани. Но как можно было отправить это? Таксы выглядят как козы, цвет молочный вместо белого, а лекала вообще куда-то пропали. По факту я получила вещь, которая абсолютно не совпадает с фото на сайте, где я ее заказывала. Я сильно расстроилась, потому что очень хотела ее и уже придумала в голове готовые образы. Шок, разочарование, недоумение. Что скажете?

Мария Филатоваблогерша

Пользователи сети отреагировали на историю юзерши в комментариях под постом. «У меня была такая же ситуация с толстовкой у них!», «Это все заказывается у китацев, а не шьется ими самими», «С коз вместо такс ору», «Просто оригинал сделал ИИ, а они не смогли повторить», «Многие продавцы стали генерить фото через нейронки или через них обрабатывать, как итог — изделия не соответствуют картинке», — высказались они.

Представители бренда никак не комментировали ситуацию.

В октябре 2025 года россиянки купили люксовые вещи на популярной ресейл-платформе и получили подделки. Одна из клиенток сервиса приобрела кулон ювелирного бренда Tiffany и обратила внимание на различия между купленным изделием и оригинальным украшением марки.

