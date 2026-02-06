Россиянам помогут отпустить прошлые отношения

«VK Знакомства» запускают акцию помощи в преддверии Дня всех влюбленных

Серию акций, которые помогут россиянам отпустить прошлые отношения и подготовиться к новому этапу в личной жизни, запускают «VK Знакомства». Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В преддверии Дня всех влюбленных по городу с 7 по 14 февраля проедет мусоровоз для сбора вещей бывших, а в ТРЦ «Павелецкая Плаза» появится специальная зона с бьюти-салоном и мини-баром.

Пункты сбора вещей будут работать на Дизайн заводе 7-8 февраля с 12:00 до 21:00, 9-12 февраля с 18:00 до 21:00, 13 февраля — с 18:00 до 19:00, а также с 20:00 до 22:00 в YAUZA PLACE (Яузский бульвар, 12).

В сам праздник, 14 февраля, к акции присоединится блогер и телеведущий Роман Каграманов. Он проедет на мусоровозе и заберет предметы из прошлых отношений. Все собранные вещи будут переданы в фонд «Второе дыхание», где их отсортируют и далее передадут на благотворительность или переработку.

Мусоровоз с Каграмановым будет останавливаться в 11:30-12:00 у Дизайн завода (улица Большая Новодмитровская, 36), 12:40-13:40 у БЦ «Суперметалл» (улица 2-я Бауманская, 9/23, строение 3, Нижний двор) и в 14:30-15:30 у фудмолла «Депо.Москва» (улица Лесная, 20 стр. 3).

Все желающие сдать вещи в мусоровоз, а также те, кто посетят салон и бар, получат в подарок от «VK Знакомств» семь дней подписки Premium.

