Россиянину пригрозили пожизненным сроком за шпионаж

Житель Бикина собирал данные о военных в зоне СВО, ему грозит пожизненное

Сотрудники силовых структур задержали 48-летнего жителя Хабаровского края за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина установил контакт через мессенджер Telegram с представителем запрещенного военизированного объединения, которое действует в интересах украинской разведки. По заданию куратора он собирал информацию о военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) и воинских частях на территории Бикина. Полученные данные, которые могли быть использованы против безопасности России, злоумышленник передавал собеседнику.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали торговца частями от двигателей для истребителей.