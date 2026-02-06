В российском городе обнаружили торговца частями от двигателей для истребителей

В Петербурге задержан мужчина за торговлю частями от двигателей для истребителей

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали торговца частями от двигателей для истребителей. Об этом сообщает «Фонтанка SPB Online» в Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — уроженец Львовской области. На одном из сервисов размещения объявлений он выставил на продажу составные части от турбореактивных двигателей РД-33. Они относятся к продукции военного назначения. Такими оснащены самолеты МиГ.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», возбуждено уголовное дело по статье о незаконном экспорте из России технологий и вооружения.