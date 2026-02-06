Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 6 февраля 2026Россия

Россиянка рассказала о питании в украинском плену

Жительница Курской области назвала отвратительным питание в украинском плену
Майя Назарова

Фото: Edgar Su / Reuters

Жительница Курской области, вернувшаяся на родину после обмена, назвала отвратительным питание в украинском плену. Россиянка рассказала, что в основном их кормили гречкой и похлебкой, передает РИА Новости.

Женщина отметила, что от тушенки, которую им предоставляли, почти всегда исходил неприятный запах.

Курянка призналась, что провела в плену год. Она пояснила, что до прихода украинских войск проживала в Суджанском районе. Во время оккупации ей вместе с другими односельчанами приходилось прятаться в подвалах.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с вернувшимися жителями приграничного региона с территории Украины.

По его данным, троих жителей Курской области пока привезли в пункт временного размещения. Их обеспечили продуктами. Кроме того, людей осмотрели медики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok