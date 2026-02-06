Россиянка рассказала о питании в украинском плену

Жительница Курской области назвала отвратительным питание в украинском плену

Жительница Курской области, вернувшаяся на родину после обмена, назвала отвратительным питание в украинском плену. Россиянка рассказала, что в основном их кормили гречкой и похлебкой, передает РИА Новости.

Женщина отметила, что от тушенки, которую им предоставляли, почти всегда исходил неприятный запах.

Курянка призналась, что провела в плену год. Она пояснила, что до прихода украинских войск проживала в Суджанском районе. Во время оккупации ей вместе с другими односельчанами приходилось прятаться в подвалах.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с вернувшимися жителями приграничного региона с территории Украины.

По его данным, троих жителей Курской области пока привезли в пункт временного размещения. Их обеспечили продуктами. Кроме того, людей осмотрели медики.