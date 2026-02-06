Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 6 февраля 2026Россия

Хинштейн показал кадры с вернувшимися с Украины жителями российского приграничья

Хинштейн показал кадры с вернувшимися с Украины жителями Курской области
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с тремя вернувшимися с Украины жителями российского приграничья. Другие подробности он привел в Telegram-канале.

Глава отметил, что возвращенных с территории Украины пока доставили в пункт временного размещения в Курске.

Людей обеспечили всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости, подчеркнул Хинштейн.

Жителей Курской области также осмотрели врачи. «С ними работают сотрудники соцслужб — помогают с оформлением всех положенных выплат», — добавил курский губернатор.

О возвращении трех жителей Курской области с территории Украины стало известно 5 февраля.

Помимо жителей приграничного региона, на родину вернули 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Россияне оценили защищенность своих банковских сбережений

    В НАТО присвоили себе Балтийское море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok