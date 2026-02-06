Хинштейн показал кадры с вернувшимися с Украины жителями российского приграничья

Хинштейн показал кадры с вернувшимися с Украины жителями Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал кадры с тремя вернувшимися с Украины жителями российского приграничья. Другие подробности он привел в Telegram-канале.

Глава отметил, что возвращенных с территории Украины пока доставили в пункт временного размещения в Курске.

Людей обеспечили всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой, вещами первой необходимости, подчеркнул Хинштейн.

Жителей Курской области также осмотрели врачи. «С ними работают сотрудники соцслужб — помогают с оформлением всех положенных выплат», — добавил курский губернатор.

О возвращении трех жителей Курской области с территории Украины стало известно 5 февраля.

Помимо жителей приграничного региона, на родину вернули 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).