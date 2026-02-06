Реклама

20:08, 6 февраля 2026

Российская биржа отменит торги на два дня

СПБ Биржа заявила об отмене торгов 28 февраля и 1 марта
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Торги на СПБ бирже не будут проводиться в течение двух дней — 28 февраля и 1 марта — в связи с плановым обновлением функционала торговой системы и регламентными процедурами. О запланированной отмене торгов сообщила пресс-служба российской площадки.

Уточняется, что в последующие выходные дни торги пройдут по стандартному расписанию — с 10:00 до 23:50 по московскому времени для российских ценных бумаг и с 10:00 до 00:00 для расчетных фьючерсов.

Торги по субботам и воскресеньям СПБ биржа начала проводить с 1 февраля 2025 года. Поначалу их вели по акциям 15 ведущих российских компаний с 10 до 19 часов.

В конце прошлого лета биржа также установила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, превысившему 2,6 миллиона.

