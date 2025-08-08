Экономика
Российская биржа установила рекорд по числу сделок с отечественными ценными бумагами

Дмитрий Воронин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

СПБ Биржа в четверг, 7 августа, установила рекорд по числу сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, превысившему в итоге 2,6 миллиона. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отмечается, что общая стоимость заключенных в четверг на СПБ Бирже 2 608 859 сделок составила 11,68 миллиарда рублей. Прежний рекорд составлял 2,209 миллиона.

7 августа на геополитическом позитиве, связанном с заявлениями о сроках планирующейся встречи президентов РФ и США, российский фондовый рынок (индекс Мосбиржи) взлетел до 2900 пунктов, прибавляя около пяти процентов.

Среди лидеров рынка на фоне этого 6 и 7 августа были бумаги СПБ Биржи, подорожавшие в среду на 9,58 процента, а в четверг рост превышал 21,5 процента. Ее акции, отмечают аналитики, всегда наиболее остро реагируют на геополитику.

