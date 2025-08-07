Экономика
12:40, 7 августа 2025Экономика

Взлет российского фондового рынка до максимума за два месяца объяснили

Финансист Федосов: Индекс Мосбиржи вырос из-за ожидания встречи Путина и Трампа
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Взлет российского фондового рынка до максимума за два месяца (превысил 2,9 тысячи пунктов впервые с 6 июня) связан с реакцией на геополитическую разрядку, а также данными Центробанка о снижающихся третью неделю подряд потребительских ценах в РФ. Соответствующие объяснения содержатся в комментарии портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, который поступил «Ленте.ру».

Специалист связал ускорившийся рост показателя, поднявшегося более чем на 5 процентов, до 2 915,43 (к моменту написания материала скорректировался до 2 900,77), с заявлением о том, что стороны начали готовиться к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться уже на следующей неделе. Заявление сделал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Развитие геополитической ситуации будет влиять на возможность дальнейшего роста индекса Мосбиржи, отмечают эксперты.

Ранее аналитики призвали не считать наблюдающееся в России снижение цен дефляцией, поскольку оно пока не является устойчивым, сопровождаясь в том числе подорожанием услуг и рисками такой динамики на рынке бензина.

