11:18, 7 августа 2025Экономика

Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

Индекс Мосбиржи подскочил 7 августа на 3 %, почти до 2850 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фондовый рынок в начале торгов вырос более чем на 4 процента, достигая на максимуме 2 878,5 пункта (накануне вечером подскакивал почти до 2900), свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи взлетел на позитиве, связанном с итогами вчерашних переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. После их завершения с рядом обнадеживших инвесторов заявлений выступил и сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а СМИ сообщили о подготовке его встречи с Путиным, которая должна состояться уже в августе.

«Продолжится ли долгожданный рост будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации», — констатировала эксперт «БКС Экспресс» Анна Кокорева.

Лидерами рынка вчера стали бумаги СПБ Биржи подорожавшие на 9,58 процента, которые всегда наиболее остро реагируют на геополитику, отметила в свою очередь управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Крылова Екатерина Крылова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»). Также значительно выросли в цене акции «Газпрома» (на 3,5 процента) и ряда других крупных российских компаний, указала она.

