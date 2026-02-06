Реклама

Сотни российских туристов застряли на Кубе из-за дефицита авиатоплива

Сотни российских туристов застряли на Кубе из-за дефицита авиационного топлива в стране на фоне давления США. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, задержки рейсов с курорта Варадеро, где отдыхает большинство соотечественников, доходят до двух суток. Авиакомпаниям приходится перенаправлять самолеты в Гавану, где их заправляют остатками керосина. Из-за времени, потраченного на поиск топлива, происходит задержка рейсов.

Тем временем пассажиры венесуэльского перевозчика Conviasa не знают, когда смогут вернуться в Россию. Их рейс пропал с онлайн-табло, а представители компании разослали клиентам сообщения о том, что после 22 февраля полетная программа на Кубу закрывается. Как пишет издание, самолеты для забронированных рейсов предоставит Nord Wind.

В источнике также говорится, что сейчас Куба переживает энергетический кризис. Там образовалась нехватка нефти и топлива для транспорта. Тем не менее в местном министерстве туризма успокаивают путешественников, заверяя, что ситуация находится под контролем.

В январе десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса. Путешественники выразили беспокойство в связи с невозможностью вернуться домой.

