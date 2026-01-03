Реклама

14:22, 3 января 2026

Раскрыто число застрявших в Венесуэле россиян

Десятки россиян застряли в Венесуэле, им отменили рейс в Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Matias Delacroix / AP

Десятки россиян застряли в Венесуэле из-за отмены рейса. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ближайший рейс из венесуэльской столицы в Москву был запланирован на 5 января. Он уже отменен. В результате десятки российских туристов остаются в стране.

Путешественники выражают беспокойство в связи с невозможностью вернуться домой и ждут разъяснений от представителей турбизнеса и дипмиссии. Отмечается, что туристы, которые должны были отправиться из Москвы в Венесуэлу 5 января, сталкиваются с другой проблемой: при самостоятельном отказе от тура деньги за него не возвращают.

Рано утром 3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране.

