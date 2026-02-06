Президент США Трамп опубликовал видео с семьей Обамы в виде обезьян

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик о фальсификациях на американских выборах 2020 года, который заканчивается изображением экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы и его жены Мишель в виде обезьян. Политик выложил пост на своей платформе Truth Social.

В видео длительностью около минуты идет речь об аномалии, связанной с подсчетом голосов. Утверждается, что в пяти ключевых штатах подсчет был приостановлен в определенный момент, а после возобновления произошел резкий скачок числа голосов в пользу бывшего президента США Джо Байдена.

Затем ролик неожиданно прерывается секундной вставкой изображения лиц Мишель и Барака Обамы, приделанных к туловищу обезьян. Трамп не оставил своего комментария к видеоролику.

Ранее президент США призвал арестовать Обаму из-за сфабрикованных против него обвинений в сотрудничестве с Россией. Речь идет о выборах 2016 года, на которых Трамп победил впервые. Тогда Обама предоставил якобы подтверждение того, что Россия вмешивалась в избирательный процесс, чтобы тот одержал победу.

По словам Трампа, директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по русскому делу», подтверждающих, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения против политического соперника. Президент США обвинил бывшего главу Белого дома в попытке переворота вместе со своими приспешниками и заявил, что тот должен ответить за содеянное.