10:06, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Уехавшая в Европу Лазарева обратилась к российским СМИ с предложением

Ведущая Лазарева предложила российским СМИ использовать ее новые фотографии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, обратилась к российским СМИ с предложением. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева выложила пост с четырьмя своими новыми снимками. «Что действительно стабильно поражает — это талант некоторых СМИ находить мои фотографии десятилетней давности. Актуальные фотки — тут. Пользуйтесь!» — подписала она публикацию.

Ранее телеведущая удивилась поисковым запросам о ней. Она обратила внимание, что пользователи сети часто ищут ее фото в купальнике.

До этого Лазарева заявила, что россияне становятся жертвами мошенников, потому что не умеют думать. По ее мнению, жители России всегда готовы к тому, что их жизнь может стать еще хуже.

