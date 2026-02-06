Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 6 февраля 2026Мир

В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

Yle: Собственный ядерный потенциал Европы трудно реализовать, Россия его затмит
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Собственный ядерный потенциал Европы трудно реализовать, Россия его явно затмит. К такому выводу пришли финские эксперты, сообщает Yle.

Профессор финского Национального университета обороны Томми Койвула отметил, что в настоящее время Россия обладает значительно большим и более разнообразным ядерным арсеналом, чем европейские ядерные державы — Великобритания и Франция.

Издание отмечает, что эксперты предлагают в качестве альтернативы собственному ядерному сдерживанию Европы укрепление вооруженных сил континента. По словам Койвулы, обычные вооружения оказывают «удивительно большое влияние на расчеты великих держав», и это не следует недооценивать.

Научный сотрудник Института внешней политики Юри Лавикайнен также предупредил, что в Европе сложно определить, какая страна «в конечном итоге понесет наибольший риск применения ядерного оружия». «Мы говорим о вопросе, который потенциально влияет на существование государства. Если государство приобретает ядерный сдерживающий фактор, то оно берет на себя риск контрнаступления», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение собственного ядерного сдерживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok