В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

Yle: Собственный ядерный потенциал Европы трудно реализовать, Россия его затмит

Собственный ядерный потенциал Европы трудно реализовать, Россия его явно затмит. К такому выводу пришли финские эксперты, сообщает Yle.

Профессор финского Национального университета обороны Томми Койвула отметил, что в настоящее время Россия обладает значительно большим и более разнообразным ядерным арсеналом, чем европейские ядерные державы — Великобритания и Франция.

Издание отмечает, что эксперты предлагают в качестве альтернативы собственному ядерному сдерживанию Европы укрепление вооруженных сил континента. По словам Койвулы, обычные вооружения оказывают «удивительно большое влияние на расчеты великих держав», и это не следует недооценивать.

Научный сотрудник Института внешней политики Юри Лавикайнен также предупредил, что в Европе сложно определить, какая страна «в конечном итоге понесет наибольший риск применения ядерного оружия». «Мы говорим о вопросе, который потенциально влияет на существование государства. Если государство приобретает ядерный сдерживающий фактор, то оно берет на себя риск контрнаступления», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости начать общеевропейское обсуждение собственного ядерного сдерживания.