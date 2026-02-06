В МИД России раскрыли роль Европы в переговорах по Украине

Любинский: Европа не проявляет признаков поумнения в украинском вопросе

Европа все еще играет деструктивную роль в переговорах по Украине. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Любинский.

«Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков "поумнения" мы не видим абсолютно», — высказался он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва поддерживает «подпольные» контакты с некоторыми европейскими лидерами. Однако, по его словам, ничего из того, что европейские партнеры сообщают в ходе закрытых и конфиденциальных контактов, не отличается от их публичных заявлений.