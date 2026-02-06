В России усомнились в скором снижении ключевой ставки

«Известия»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16 % в феврале

Руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое состоится 13 февраля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Половина из 17 респондентов, принявших участие в опросе, придерживается такого мнения по поводу дальнейших перспектив ключевой ставки. Такой шаг, полагают они, в целом будет соответствовать курсу ЦБ на осторожную денежно-кредитную политику (ДКП).

В пользу реализации подобного сценария, отмечает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, свидетельствует, в частности, риторика самого регулятора. Ранее в ЦБ заявили о тревожной ситуации с ценами в России. С начала года по 19 января темпы роста потребительских цен в стране достигли 1,72 процента и превысили треть от плана на весь 2026-й.

В качестве одной из причин очередного разгона инфляции эксперты называли повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и трехкратное снижение начального порога его уплаты для малого бизнеса. Все это, поясняли аналитики, существенно усилило финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. В результате, отмечал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, ряд логистических компаний был вынужден повышать тарифы на свои услуги, что отразилось в итоге на конечной стоимости товаров. Другими причинами разгона цен в России эксперты назвали удорожание бензина и обслуживания техники. На этом фоне аналитики заговорили о возможных злоупотреблениях со стороны бизнеса.