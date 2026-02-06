В российском городе потолок холла в новом ЖК рухнул на мужчину с собакой

В Казани потолок холла в сданном в 2025-м ЖК рухнул на мужчину с собакой

В Казани в новом жилом комплексе (ЖК) часть потолка в холле рухнула на человека с собакой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о ЖК бизнес-класса «Крыловка Парк», расположенном на улице Большая Крыловка. Корпус сдали в 2025 году. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, что потолочная плита упала буквально в сантиметрах от мужчины и задела собаку. Хозяин отметил, что питомец чудом не пострадал. Жильцы опасаются, что конструкция могла обрушиться на ребенка. В управляющей компании, в свою очередь, считают, что рухнувшая потолочная плита была легкой, так что при падении на человека сильных травм он бы не получил. Между тем конструкцию планируют заменить — информацию о случившемся передали застройщику.

По словам казанцев, несмотря на новизну, «Крыловка Парк» разваливается: на потолке паркинга и на стенах на нескольких этажах дома видны большие трещины, а на припаркованные на стоянке авто капает неизвестная вязкая жидкость, которую водителям не удается оттереть. Помимо этого, на подземном уровне протекают трубы.

Ранее в этот же день стало известно, что в Нижнем Новгороде глыбу льда с крыши жилого дома сбили вместе с двумя кондиционерами.