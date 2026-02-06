Реклама

Экономика
10:57, 6 февраля 2026Экономика

В Германии упал один из важных экономических показателей

Bloomberg: Промышленное производство Германии просело почти на два процента
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В декабре 2025 года промышленное производство просело на 1,9 процента, сообщает Bloomberg.

Это произошло впервые с августа и стало свидетельством того, что данный сектор по-прежнему страдает от проблем, мешающих ему выйти из затяжного спада. Более того, столь сильное падение декабрьских показателей оказалось неожиданностью для экономистов, которые прогнозировали просадку в 0,3 процента.

Агентство отмечает, что новые данные ослабят оптимизм по поводу того, что рост немецких расходов начинает оказывать существенное влияние на крупнейшую экономику Европы. Тем временем правительство надеется, что валовой внутренний продукт вырастет в 2026 году на один процент. Заводы уже зафиксировали рост спроса. Заказы в ноябре подскочили на 7,8 процента, что стало самым быстрым ростом за два года.

Что касается декабрьского спада, то его объяснили снижением объемов производства автомобилей, машин и оборудования.

В начале 2026 года Германия столкнулась еще с одной серьезной проблемой. Январский уровень безработицы достиг 12-летнего максимума. К концу первого месяца этого года в ФРГ безработными числились в общей сложности свыше трех миллионов граждан.

