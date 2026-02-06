Реклама

10:35, 6 февраля 2026

Врач описал привычку пить кофе по утрам фразой «шок для организма»

Врач Ла Роса: Кофе по утрам усугубляет обезвоживание организма
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что употребление кофе по утрам негативно сказывается на состоянии здоровья. В разговоре с изданием El Confidencial он описал эту привычку фразой «шок для организма».

По словам Ла Росы, сразу же после пробуждения организм человека обезвожен сильнее, чем в любое другое время суток. Восьмичасовой перерыв в употреблении жидкости негативно сказывается как на физической, так и на когнитивной работоспособности, подчеркнул он.

Если в это время еще и выпить кофе, то обезвоживание только усугубится, предупредил специалист. «Не пейте кофе, не выпив предварительно воды. Это слишком большой шок для организма», — добавил он.

Ранее диетолог Николь Эндрюс рассказала, как противораковые диеты влияют на организм. По ее словам, благодаря продуктам питания невозможно избавиться от этого серьезного заболевания.

