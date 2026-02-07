Реклама

19:15, 7 февраля 2026Россия

Физрука в Подмосковье обвинили в причинений увечья ребенку

В Химках родители обвинили учителя в применении удушающего приема к ребенку
Алина Черненко

Фото: Терехова Марина / Фотобанк Лори

В Подмосковье учителя физкультуры обвинили в причинении увечья ребенку. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, родители 13-летнего ученика химкинского лицея № 15 Егора были вынуждены отвезти его в травмпункт. По словам ребенка, физрук сначала раздавал ему команды как собаке, требуя «подать голос», а затем применил удушающий прием, зажал его шею и потащил в сторону учительской.

Врачи диагностировали у Егора повреждение шейных связок, и родители школьника обратились в Министерство образования с требованием уволить учителя. Однако в ведомстве заявили, что вреда здоровью ребенка не было, поэтому конфликт можно считать улаженным. Физруку, тем не менее, вынесли дисциплинарное взыскание.

Не согласные с такой позицией родители обратились в Следственный комитет Подмосковья с требованием провести проверку.

Ранее ученик частного лицея в Подмосковье сломал руку во время конфликта с учителем физкультуры. Родители десятилетки обвинили в случившемся педагога.

