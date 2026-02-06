Реклама

Россия
19:18, 6 февраля 2026Россия

Сломавшего руку в конфликте с учителем лицея в Подмосковье школьника отчислили

В Подмосковье школьник сломал руку во время конфликта с учителем частного лицея
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Учившийся в третьем классе частного лицея в Подмосковье ребенок сломал руку во время конфликта с учителем. После этого школьника отчислили, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родители десятилетки обвинили в случившемся учителя физкультуры. По их словам, в январе ученики играли на улице. В один момент между двумя школьниками завязалась перепалка. Преподаватель вмешался, резко толкнул одного ученика, из-за чего тот упал в сугроб.

Уже в больнице у мальчика диагностировали закрытый перелом левого плеча. Максим, отец ребенка, увидевший запись инцидента, приехал в лицей и заставил физрука пойти директору, где в грубой форме заставил подписать заявление на увольнение.

«В этой ситуации нас как родителей испугало, что учитель не понимал своей вины, он не извинился и не попытался объясниться. А директор заявила, что школе проблемы не нужны», — рассказал мужчина.

После этого родители-активисты начали собирать подписи за возвращение педагога. Помимо того, в лицее на собрании отца ребенка обвинили в неоправданной агрессии по отношении к учителю.

«Все свелось к тому, что мой сын якобы непослушный и агрессивный. Хотя за шесть лет ни разу ни у кого не было претензий ни к Денису, ни к нашей семье. (...) Да, я кричал на физрука, но я его не бил и считаю, что мои действия в данной ситуации были оправданы», — объяснил Максим.

Мальчика отчислили из учебного заведения, но при этом дали ему возможность окончить год в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что московских студенток Строгановки отчислили за танцы с оголенными ягодицами на фоне храма Христа Спасителя.

