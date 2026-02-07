Коммунальщикам дадут право отключать квартиры россиян от газа

Депутат Кошелев: Газовые службы смогут отключать газ в квартирах за нарушения

С 1 марта 2026 года газовые службы смогут отключать квартиры россиян от газоснабжения за систематические нарушения в использовании оборудования. О новом праве, которое получат коммунальщики, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

К систематическим нарушениям будут относиться недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, пояснил депутат. «Закон позволит газовым службам, для минимизации рисков, отключать проблемную квартиру от газоснабжения», — подчеркнул Кошелев.

Парламентарий считают, что новые полномочия газовых служб — это не просто ужесточение контроля, а создание механизма, который защитит жизнь и здоровье большинства законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан, поскольку опасность в одной точке может обернуться катастрофой для всего дома.

Ранее россиянам пригрозили миллионными штрафами за нарушения в обращении с газовым оборудованием.