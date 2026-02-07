Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:59, 7 февраля 2026Экономика

Коммунальщикам дадут право отключать квартиры россиян от газа

Депутат Кошелев: Газовые службы смогут отключать газ в квартирах за нарушения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: AnnaNel / Shutterstock / Fotodom  

С 1 марта 2026 года газовые службы смогут отключать квартиры россиян от газоснабжения за систематические нарушения в использовании оборудования. О новом праве, которое получат коммунальщики, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

К систематическим нарушениям будут относиться недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, пояснил депутат. «Закон позволит газовым службам, для минимизации рисков, отключать проблемную квартиру от газоснабжения», — подчеркнул Кошелев.

Парламентарий считают, что новые полномочия газовых служб — это не просто ужесточение контроля, а создание механизма, который защитит жизнь и здоровье большинства законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан, поскольку опасность в одной точке может обернуться катастрофой для всего дома.

Ранее россиянам пригрозили миллионными штрафами за нарушения в обращении с газовым оборудованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва и Киев обменялись ночными ударами. ВСУ атаковали химзавод, над Украиной поднялись стратегические ракетоносцы

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Большинство регионов Украины охватили аварийные отключения света

    Россия в январе обновила рекорд поставок СПГ в Европу

    Коммунальщикам дадут право отключать квартиры россиян от газа

    Россиянам назвали сферы с зарплатами выше 100 тысяч рублей

    Хоккейную сборную отправили на карантин на Олимпиаде

    Пекин предупредил о возможной отмене визита Трампа

    Стало известно о критической ситуации в заблокированных под Сумами подразделениях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok