Бывший СССР
08:24, 7 февраля 2026Бывший СССР

Крылатые ракеты заметили на юге Украины

В Николаевской области заметили крылатые ракеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В небе над Николаевской областью на юге Украины заметили крылатые ракеты. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предварительно, около десятка ракет летят в сторону Одесской области. Также в небе заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань», следующие на запад страны. Там же замечены крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что армия России подняла в небо стратегические ракетоносцы. Ночью в небе над Украиной находилось от 160 до 200 беспилотников. Большие группы дронов летели в направлении Каменского района Днепропетровской области, а также в Кривой Рог, Николаевскую и Винницкую области.

