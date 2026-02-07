Реклама

Бывший СССР
02:42, 7 февраля 2026Бывший СССР

В небе над Украиной заметили стратегические ракетоносцы

«РВ»: ВС России подняли в небо стратегические ракетоносцы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России подняли в небо стратегические ракетоносцы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что также в небе над Украиной находятся от 160 до 200 беспилотников. Большие группы дронов летят в направлении Каменского района Днепропетровской области, а также в Кривой Рог, Николаевскую и Винницкую области.

«Зафиксирован взлет стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в 00:45. Курс — юго-восточный в направлении Каспия», — говорится в сообщении.

Также зафиксирован взлет группы ракетоносцев Ту-22М3, оснащенных ракетами Х-22/Х-32.

Ранее сообщалось, что ВС России готовятся выбить всю энергетику Киева.

