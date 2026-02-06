На Украине заявили о планах России выбить всю энергетику

ВС России готовятся к удару по энергетике Украины

Вооруженные силы (ВС) России готовятся выбить всю энергетику Киева. Об этом предупредило украинское издание «Инсайдер» в своем Telegram-канале.

«Приоритетные цели, как всегда, критическая инфраструктура. Угроза для всей страны, но главная — для Киева и области. РФ может попытаться выбить всю энергетику города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ударе по Украине могут принять участие самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МиГ-31К и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Герань.

Ранее 6 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине. Атаки поразили предприятия военно-промышленного комплекса страны, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.